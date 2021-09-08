В Пуровском районе стартовал экомарафон по сбору пластиковых крышек

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Воспитанники таркосалинского дома детского творчества дали старт экомарафону «Чистота Пуровской земли». Они запустили в небо самолеты,на крыльях которых нанесен девиз «Маленькая крышечка - большое дело!»

Мероприятие ребята посвятили Международному дню чистого воздуха для голубого неба. Далее будет объявлен сбор пластмассовых крышечек, которые пойдут для использования в творческих проектах.

По мнению самих участников, такие мероприятия помогают формировать экологическую культуру среди подрастающего поколения.

- Полностью поддерживаю молодежь. Чем больше единомышленников, тем больше у нас возможности сохранить планету для наших потомков, - отметил глава Пуровского района Антон Колодин.