Коронавирус на Ямале. Последние новости на 8 сентября 2021 года: доставлена вакцина Спутник V

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. Несмотря на то, что количество заболевших перестало резко расти вверх, расслабляться и снимать антиковидные ограничения пока рано. А чтобы болезнь и вовсе пошла на спад, жителям необходимо прививаться. Для этого на Ямал поступила очередная партия вакцины «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V). На данный момент 1 800 доз препарата распределят в медицинские организации округа. Сделать прививку можно в любом из 78 пунктов.

Добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 99 человек, из них 6 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 48 277 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 546 жителей, 61 находится в тяжелом состоянии, 18 - на аппаратах ИВЛ, 2 - скончались.

В России выявлено 7 047 880 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 188 785 летальных исходов, выздоровели 6 302 250 человек.