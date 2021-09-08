Погода на Ямале на 8 сентября: пройдут дожди

Погода на Ямале на 8 сентября. Фото: Вера Зенина

В среду, 8 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, вечером - дождь. Днем +8, ночью +4. Ветер 6-10 м/с.

Надым: переменная облачность и небольшой дождь. Днем +11, ночью +3. Ветер 4-8 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность и дождь. Днем +11, ночью +2. Ветер 3-8 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность и дождь. Днем +10, ночью +3. Ветер 4-7 м/с.

Губкинский: переменная облачность и дождь. Днем +12, ночью +3. Ветер 3-7 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +11, ночью +3. Ветер 3-6 м/с.

Лабытнанги: облачно и небольшой дождь. Днем +8, ночью +4. Ветер 5-9 м/с.

Муравленко: малооблачно и небольшой дождь. Днем +13, ночью +4. Ветер 4-8 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.