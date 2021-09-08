Погода на Ямале на 8 сентября: пройдут дожди

Погода на Ямале на 8 сентября.
Фото: Вера Зенина
В среду, 8 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, вечером - дождь. Днем +8, ночью +4. Ветер 6-10 м/с.
Надым: переменная облачность и небольшой дождь. Днем +11, ночью +3. Ветер 4-8 м/с.
Ноябрьск: переменная облачность и дождь. Днем +11, ночью +2. Ветер 3-8 м/с.
Новый Уренгой: переменная облачность и дождь. Днем +10, ночью +3. Ветер 4-7 м/с.
Губкинский: переменная облачность и дождь. Днем +12, ночью +3. Ветер 3-7 м/с.
Тарко-Сале: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +11, ночью +3. Ветер 3-6 м/с.
Лабытнанги: облачно и небольшой дождь. Днем +8, ночью +4. Ветер 5-9 м/с.
Муравленко: малооблачно и небольшой дождь. Днем +13, ночью +4. Ветер 4-8 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.