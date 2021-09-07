Ямал может принять Арктические зимние игры в 2026 году

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале сняли презентационный фильм для комитета Арктических зимних игр. Ввиду ограничений, связанных с пандемией, его представители не могут лично приехать в регион, чтобы осмотреть принимающие города - Салехарда и Лабытнанги. Именно поэтому они попросили снять для них видеоэкскурсию.

Начинается она с приветствия главы региона Дмитрия Артюхова в адрес членов международного комитета.

- Эти соревнования всегда имели большое значение для нашего региона, в частности потому, что они вносят значительный вклад в продвижение, сохранение и популяризацию видов спорта коренных малочисленных народов Севера, - отметил губернатор.

Сейчас Ямал предварительно включен в график проведения Игр на 2026 год. Соответствующая заявка была отправлена в апреле этого года. Технический документ излагает на 186 страницах содержит информацию о культуре, истории округа, а также перечень и подробные технические характеристики спортивных, культурных и других объектов, которые планируется использовать в рамках проведения Игр.

Презентационный фильм на английском языке содержит полную информацию о культурных и спортивных объектах, гостиницах и школах принимающих ямальских городов и является дополнением к уже направленной ранее заявке.

Ямал полностью готов обеспечить необходимые условия для проведения 18 видов спорта, среди которых прыжки через нарты и тройной национальный прыжок.