В ямальских школах началась вакцинация от гриппа

Фото: Правительство ЯНАО

В 128 ямальских школах стартовала прививочная кампания против гриппа. Первыми ее проходят учителя и сотрудники образовательных учреждений, а затем ммедики приступят к вакцинации учеников.

На данный момент от гриппа вакцинировались более 20 педагогов Обдорской гимназии в Салехарде. Чтобы не отрывать учителей от рабочего процесса, мобильная бригада врачей приехала в школу. Отметим, что данная прививка не является обязательной, но для большинства педагогов процедура давно стала традиционной.

Также вакцинация от гриппа пройдет в 170 детских садах и семи колледжах региона.

Педагоги входят в число граждан, приоритетных к вакцинации. Также сюда относятся работники сферы здравоохранения, беременные женщины, дети, люди старше 60 лет и имеющие хронические заболевания.

В этом году медики планируют привить около 60 процентов жителей. Благодаря тому, что в прошлом году от гриппа привились более половины ямальцев, подлежащих вакцинации, вспышки заболеваемости удалось избежать.