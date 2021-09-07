Число заболевших коронавирусом на Ямале на 7 сентября 2021 года увеличилось на 99 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 99 человек. С начала периода количество заболевших достигло 48 277.

Из общего числа болеющих 546 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 61 из них - в тяжелом состоянии, 18 - находятся на ИВЛ, 2 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 644 человека.

Также за сутки выявлено 6 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 197. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 93 заражения COVID-19, за весь период - 41 080.

Выздоровели за последние сутки 117 человек, с начала пандемии - 46 393.

За последние сутки в России выявлено 17 425 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 240 (7,1%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 7 047 880 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 17 243 человека, с начала пандемии - 6 302 250. Также за сутки зафиксировано 795 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 188 785 человек.