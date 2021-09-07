Что в смартфоне у бизнесмена: мобильные предпочтения делового сообщества Ямала

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Активность бизнесменов Ямала с начала года показывает стабильный рост. Онлайн-трафик компаний и организаций округа в мобильной сети вырос на 157%, а общий объем звонков увеличился на 42% к аналогичному периоду прошлого года.

Сотрудники коммерческих компаний и госпредприятий округа предпочитают дольше разговаривать и больше обмениваться сообщениями в мессенджерах, в то время как топ-менеджеры и собственники бизнеса все чаще раздают мобильный интернет через Wi-Fi, устраивают видеосовещания, пользуются банковскими приложениями и навигацией. Такие данные к началу нового делового сезона представили специалисты МегаФона, проанализировав в обезличенном формате мобильное поведение клиентов округа среди пользователей бизнес-тарифов «Управляй».

Только за последние 30 дней ямальские предприниматели провели за переговорами более 64 тысяч часов, что эквивалентно круглосуточному диалогу партнеров в течение семи лет. С помощью статистики Big Data специалисты также определили основные направления звонков. Помимо местных клиентов и подрядчиков, чаще всего деловое сообщество Ямала ведет переговоры с коллегами внутри региона. Каждый седьмой звонок приходится на Тюменскую область, а каждый пятый на Югру. Также популярностью пользуются вызовы в республику Калмыкия, Башкортостан и Москву.

- Учитывая специфику разных категорий сотрудников, в каждом из пяти наших тарифов «Управляй» включен безлимит на необходимые для современного бизнеса онлайн-сервисы. Пользоваться ими можно без дополнительной платы. Именно поэтому тарифы линейки «Управляй» вышли на первое место по популярности в Ямало-Ненецком автономном округе, где в среднем за месяц один корпоративный абонент расходует на 124% больше трафика, чем годом ранее, - отметила директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона на Урале Инна Смирнова.