В Мужевской больнице появилось новое оборудование для маленьких пациентов

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В больнице села Мужи установили детский бронхоскоп. Новое оборудование позволяет проводить диагностику и лечение верхних дыхательных путей у детей старше 7 лет. Раньше малышей и подростков приходилось направлять в Салехардскую окружную больницу.

По словам хирурга-эндоскописта Мужевской больницы Орлана Ондаро, теперь процедура станет намного комфортнее. Детский вариант бронхоскопа имеет меньший диаметр рабочей части, которую вводят в полость при обследовании, а значит она практически не причиняет дискомфорта.

- Только в этом году в Мужевской больнице обновила несколько позиций дорогостоящего оборудования. Помимо бронхоскопа закупили переносной аппарат УЗИ и цифровой маммограф. Эти диагностические обследования очень востребованы среди населения, а новое оборудование позволяет проводить их в высоком качестве, - рассказал главный врач Мужевской ЦРБ Максим Сипачев.

Отметим, что обновление оборудования проходит во всех учреждениях здравоохранения Ямала. Недавно аналогичный бронхоскоп для взрослого населения закупили для Новоуренгойской больницы. Обследование на нем прошли уже более 50 пациентов.