В Коротчаево готовятся открыть два новых детских сада

Фото: Правительство ЯНАО

В Коротчаево (отдаленном районе Нового Уренгоя) готовятся к открытию сразу два детских сада. Их смогут посещать 780 ямальских детей.

Уже сейчас все учреждения укомплектованы необходимыми педагогическими кадрами. В детсадах будут трудиться не только опытные ямальские специалисты, но и приезжие педагоги из других регионов.

В садах оборудованы изобразительные и театральные студии, бассейны, спортивные и игровые залы, просторные кабинеты. Также ребятам станут доступны коррекционные образовательные технологии. Специально для этого было закуплено интерактивное оборудование.

Каждый сад имеет свои характерные отличия в прикладном направлении образовательного процесса. Так, в «Северной сказке» упор сделан на формирование инженерной мысли через познание азов мехатроники и робототехники. А в основе образовательной программы «Семицветика» - развитие интереса к точным и гуманитарным наукам.

Добавим, что сейчас в регионе завершаются работы еще на трех объектах - детские сады в селе Красноселькуп (240 мест) и в селе Лопхари Шурышкарского района (40 мест), а также дошкольное образовательное учреждение на 190 мест в микрорайоне «8» города Ноябрьска.