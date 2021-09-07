Ноябрянка, напавшая с ножом на брата, отправится в колонию Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске вынесли приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в покушении на убийство. По данным следствия и суда, происшествие случилось 23 января 2021 года в одном из домов по ул. Высоцкого.

- Было установлено, что в ходе ссоры 35-летняя напала с ножом на своего 38-летнего брата. Женщина нанесла пострадавшему несколько ударов в шею, грудную клетку и по рукам. В результате случившегося мужчина получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Спасти мужчину удалось благодаря вмешательству очевидцев, вызвавших бригаду скорой помощи.

В итоге суд приговорил ноябрянку к четырем годам лишения свободы.