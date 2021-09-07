Жители Салехарда выбирают победителей в конкурсе «Цветущий город»

Фото: администрация Салехарда

Совсем немного времени осталось до подведения итогов конкурса «Цветущий город». Имена победителей станут известны уже в эти выходные, а пока специальная комиссия провела объезд территорий организаций и предприятий, заявившихся к участию.

Всего было осмотрено 15 территорий и дворов, среди которых: ЦДТ «Надежда», магазины «Цветы» и «Близнецы», ООО «Изумрудный город», ООО «МАТП» и другие. Оценивались как оформление, так и оригинальность в идеях.

Фото: администрация Салехарда

Кстати, для предприятий и организаций предусмотрено несколько номинаций: «Самый цветущий двор многоквартирного дома», «Самая цветущая территория предприятия» и «Самая цветущая территория объекта торговли».

Напоминаем, что все желающие могут поучаствовать в выборе победителей. Голосование проходит в группе администрации города в соцсети Вконтакте и на портале «Живем на Севере».