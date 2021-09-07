В Пуровском районе пьяный вахтовик жестоко расправился с коллегой

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Пуровском районе возбуждено уголовное дело в отношении жителя республики Башкортостан, который подозревается в убийстве.

По данным следствия, преступление произошло 5 сентября на территории промышленной зоны для рабочих, когда два вахтовика распивали спиртные напитки.

- Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой 59-летний подозреваемый нанес своему коллеге несколько ударов ножом в жизненно важные органы. От полученных ранений 56-летний потерпевший скончался на месте, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа провела необходимые мероприятия, установив свидетелей преступления и задержав подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.