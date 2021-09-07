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Происшествия7 сентября 2021 7:46

На Ямале директор строительной фирмы пытался отвертеться от полумиллионного штрафа за взятку

Суд оставил его жалобу без удовлетворения
Марина Прохорова
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На Ямале директор строительной фирмы пытался отвертеться от полумиллионного штрафа за взятку

На Ямале директор строительной фирмы пытался отвертеться от полумиллионного штрафа за взятку

Фото: Вера Зенина

Суд Пуровского района оставил без удовлетворения жалобу директора ООО «Ямалремонт», несогласного с административным штрафом.

Напоминаем, что ранее Пуровская прокуратура уличила генерального директор фирмы в передаче взятки высокопоставленным должностным лицам администрации п. Пурпе, а также ведущему инженеру по дорожной деятельности. Тем самым мужчина хотел обеспечить себе победу в электронном аукционе для заключения муниципального контракта по нанесению дорожной разметки.

В итоге в отношении организации возбудили административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Далее суд назначил предприятию штраф на сумму 500 тысяч рублей. Взятка в размере 300 тысяч рублей также подлежала конфискации.

Не согласившись с данным решением, директор организации обжаловал его в районном суде. Однако вынесенное постановление было оставлено без изменения, а жалоба директора без удовлетворения.

Сейчас оплата административного штрафа находится на контроле прокурора.