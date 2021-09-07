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Общество7 сентября 2021 6:33

В День города для салехардцев споет группа «Дискотека авария»

Ребята выступят на площади у «Геолога» в вечернем блоке программы.
Марина Прохорова
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Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Жителей Салехарда ждет поистине незабываемый День города. Приехать на праздник пообещали парни из группы «Дискотека авария», для этого они даже записали специальное видеообращение.

- Привет, Салехард! 12 сентября мы выступаем в вашем городе для вас, приходите, будет весело, - рассказали участники коллектива.

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В День города для салехардцев споет группа «Дискотека авария»
В День города для салехардцев споет группа «Дискотека авария»
Видео: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Ребята исполнят свои лучшие хиты на площади у «Геолога» в вечернем блоке программы.

Однако это еще не все. С 9 сентября все пассажиры самолетов, прилетающие или вылетающие из Салехарда, получат обед на борту в праздничных ланч-боксах.

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

- Хочу поблагодарить руководство авиакомпании «Ямал» за то, что не остаетесь в стороне и создаете особенную атмосферу, - отметил глава города Алексей Титовский.