Фото: скриншот из видео

Жителей Салехарда ждет поистине незабываемый День города. Приехать на праздник пообещали парни из группы «Дискотека авария», для этого они даже записали специальное видеообращение.

- Привет, Салехард! 12 сентября мы выступаем в вашем городе для вас, приходите, будет весело, - рассказали участники коллектива.

Смотреть видеосюжет В День города для салехардцев споет группа «Дискотека авария»

Ребята исполнят свои лучшие хиты на площади у «Геолога» в вечернем блоке программы.

Однако это еще не все. С 9 сентября все пассажиры самолетов, прилетающие или вылетающие из Салехарда, получат обед на борту в праздничных ланч-боксах.

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

- Хочу поблагодарить руководство авиакомпании «Ямал» за то, что не остаетесь в стороне и создаете особенную атмосферу, - отметил глава города Алексей Титовский.