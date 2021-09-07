На Ямале вакцину от гриппа получили все больницы

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямал поступило более 128 тысяч доз вакцин от гриппа: «Ультрикс» и «Совигрипп». На данный момент прививку сделали свыше 1 500 детей и около 3 тысяч взрослых.

В Салехарде начала работу выездная бригада медиков, которая проводит вакцинацию в трудовых коллективах. Первыми привившимися на рабочем месте стали 28 сотрудников центра детского творчества «Надежда».

В Надымскую больницу на днях доставили 7 900 доз препарата «Ультрикс» и 7 600 доз препарата «Совигрипп». Более 5 тысяч доз для взрослых и 3 500 ампул детской вакцины распределили между населенными пунктами района.

До конца года ямальские медики планируют привить 110 тысяч детей и почти 210 тысяч взрослых. Особое внимание уделяется группам риска, к которым относятся работники сферы здравоохранения и образования, беременные женщины, люди старше 60 лет и имеющие хронические заболевания.

- Время сезонных заболеваний, таких как грипп и ОРВИ, уже наступило. От гриппа привиться обязательно нужно. С помощью вакцинации мы сможем защитить себя и близких от массового распространения инфекции, от эпидемии. Грипп не так страшен как его осложнения, - сообщила первый заместитель директора окружного департамента здравоохранения Мария Захарова.