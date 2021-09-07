Глава Лабытнанги пригласили жителей обсудить проблемы и достижения любимого города

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В преддверии Дня города, который пройдет в ближайшие выходные, его глава Марина Трескова встретится с местными жителями, чтобы ответить на их вопросы.

- Традиционно, в преддверии Дня города, проведу несколько встреч с жителями. Обсудим вопросы, с которыми Лабытнанги подошел к 153-летию: проблемы и достижения, результаты благоустройства, дорожного ремонта и то, что еще планируется сделать в ближайшие годы, - написала градоначальница в своих соцсетях.

Первая встреча состоится уже завтра, 8 сентября, в клубе «Строитель» мкр. Обской. Начало - в 18:00. Следующая - 9 сентября в Доме культуры поселка Харп. Начало - в 18:00. И последняя - 10 сентября в ДШИ Лабытнанги. Начало - в 17:00. Прийти могут все желающие.