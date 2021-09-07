Погода на Ямале на 7 сентября: пройдут дожди

Погода на Ямале на 7 сентября. Фото: Вера Зенина

Во вторник, 7 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, вечером - дождь. Днем +9, ночью +4. Ветер 10-14 м/с.

Надым: ясно, вечером - дождь. Днем +13, ночью +5. Ветер 7-15 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +12, ночью +7. Ветер 7-13 м/с.

Новый Уренгой: малооблачно и небольшой дождь. Днем +12, ночью +6. Ветер 9-15 м/с.

Губкинский: переменная облачность и дождь. Днем +13, ночью +7. Ветер 6-13 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность и дождь. Днем +13, ночью +7. Ветер 6-12 м/с.

Лабытнанги: облачно и дождь. Днем +9, ночью +4. Ветер 9-14 м/с.

Муравленко: малооблачно и небольшой дождь. Днем +13, ночью +5. Ветер 6-14 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.