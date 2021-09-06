В Новоуренгойской ЦГБ сменился заведующий отделением гнойной хирургии

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В Новоуренгойской ЦГБ появился новый доктор Эльшан Асланов, который будет заведовать отделением гнойной хирургии. На Ямал медик приехал из Тюмени, где больше 10 лет проработал в ОКБ №2.

Новый заведующий планирует повысить качество медицины в отдаленных районах Крайнего Севера, а в Новоуренгойской больнице он расширит медпомощь по профилю колопроктологии.

Вскоре горожанам станут доступны современные методы по удалению геморроидальных узлов, что значительно уменьшит у пациентов развитие тромбоза или кровотечения.

Также напоминаем, что недавно в больнице Лабытнанги появился долгожданный эндокринолог. Ждать специалиста горожанам пришлось четыре месяца, все это время пациентов направляли в больницу Салехарда или приглашали врача из другой медорганизации.