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Общество6 сентября 2021 15:51

В Новоуренгойской ЦГБ сменился заведующий отделением гнойной хирургии

Новый врач приехал из Тюмени
Марина Прохорова
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Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В Новоуренгойской ЦГБ появился новый доктор Эльшан Асланов, который будет заведовать отделением гнойной хирургии. На Ямал медик приехал из Тюмени, где больше 10 лет проработал в ОКБ №2.

Новый заведующий планирует повысить качество медицины в отдаленных районах Крайнего Севера, а в Новоуренгойской больнице он расширит медпомощь по профилю колопроктологии.

Вскоре горожанам станут доступны современные методы по удалению геморроидальных узлов, что значительно уменьшит у пациентов развитие тромбоза или кровотечения.

Также напоминаем, что недавно в больнице Лабытнанги появился долгожданный эндокринолог. Ждать специалиста горожанам пришлось четыре месяца, все это время пациентов направляли в больницу Салехарда или приглашали врача из другой медорганизации.