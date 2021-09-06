С начала года более 20 ямальцев погибли в пожарах

Фото: МЧС России по ЯНАО

С начала года на Ямале произошло 610 возгораний, в которых 22 человека погибли и 47 получили различные травмы. Также за это время пожарные эвакуировали 1 217 северян и спасли 116. Кроме того, из огня удалось вытащить материальных ценностей на сумму свыше 5 миллиардов рублей.

Наиболее распространенной причиной пожара является нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (неисправности электротехнических изделий и электропроводки, короткое замыкание и.т.д.), неосторожное обращение с огнем и нарушения правил устройства и эксплуатации печей.

В связи с этим спасатели в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой соблюдать правила безопасности. Если же произошло возгорание, то необходимо сразу же звонить по телефону «01», по сотовой связи - «101.