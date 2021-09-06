В Пельвоже проверили готовность электростанции к зиме

Фото: администрация Салехарда

Генеральный директор АО «Салехардэнерго» Юрий Стратий и сотрудники предприятия проверили работу дизельной электростанции, обеспечивающей электроснабжение поселка Пельвож.

Как отметили в АО «Салехардэнерго», для бесперебойной подачи электроэнергии в населенный пункт доставили 135 тонн дизельного топлива и 2 тонны машинного масла. Также смонтирована система синхронной работы дизельной генерации, что дает возможность более надежного электроснабжения путем параллельной подачи электроэнергии.

Кроме того, обеспечен аварийный запас товарно-материальных ценностей до наступления следующего навигационного периода.

Добавим, что работа всех объектов теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения находится на постоянном контроле руководства АО «Салехардэнерго».