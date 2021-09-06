В Тазовском пьяный рецидивист всадил нож в пожилого мужчину

В Тазовском районе пьяный рецидивист всадил нож в пожилого мужчину Фото: Ольга Крыльцова

В Тазовском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По данным следствия, преступление произошло 3 сентября 2021 года в ночное время в поселке Тазовский.

- Было установлено, что в ходе застолья между двумя мужчинами произошел конфликт. В итоге неоднократно судимый 26-летний тазовчанин ударил ножом в область бедра 66-летнего обидчика. Потерпевший скончался на месте происшествия через некоторое время, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Когда обвиняемый понял, что натворил, он решил спрятать орудие преступления. Не долго думая, мужчина выбросил нож в мусорный контейнер во дворе дома.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.