Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 сентября 2021 10:30

Житель Нового Уренгоя подарил мошенника более 1,5 млн. рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Житель Нового Уренгоя подарил мошенника более 1,5 млн. рублей

Житель Нового Уренгоя подарил мошенника более 1,5 млн. рублей

Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель 1991 года рождения, ставший жертвой мошенников. По словам мужчины, он хотел избежать оформления кредита, но вместо этого лишился денег.

- Было установлено, что заявителю позвонил некий человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщил, что кто-то оформил на мужчину кредит, а для отмены операции необходимо пройти в отделении банка, взять там потребительский кредит, а деньги перевести на указанные абонентские номера. В итоге северянин отдал аферистам более 1,5 миллиона рублей, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Преступникам грозит до шести лет лишения свободы.