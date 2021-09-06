Житель Нового Уренгоя подарил мошенника более 1,5 млн. рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель 1991 года рождения, ставший жертвой мошенников. По словам мужчины, он хотел избежать оформления кредита, но вместо этого лишился денег.

- Было установлено, что заявителю позвонил некий человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщил, что кто-то оформил на мужчину кредит, а для отмены операции необходимо пройти в отделении банка, взять там потребительский кредит, а деньги перевести на указанные абонентские номера. В итоге северянин отдал аферистам более 1,5 миллиона рублей, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Преступникам грозит до шести лет лишения свободы.