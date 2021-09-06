Ноябрьская прокуратура выбила из работодателя более 4 миллионов на зарплату сотрудникам Фото: Вера Зенина

Ноябрьская прокуратура помогла сотрудникам общества с ограниченной ответственностью «Юнэрго Сервис» получить долги по зарплате.

- Было установлено, что перед 70 работниками организации образовалась задолженность по заработной плате за июль 2021 года, а также по окончательному расчету при увольнении. Общая сумму превысила 4,5 миллиона рублей, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Выступая в защиту прав трудового коллектива, городской прокурор внес руководителю организации представление. В итоге задолженность перед работниками погашена в полном объеме.