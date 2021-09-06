Юная новоуренгойка попалась на хранении наркотиков
Фото: Ольга Крыльцова
Полиция Нового Уренгоя задержала местную жительницу 2001 года рождения, подозреваемую в незаконном хранении наркотиков. Девушку арестовали 25 августа, в ходе досмотра у нее нашли сверток с веществом темного цвета.
- Согласно заключению эксперта, изъятое оказалось наркотиком растительного происхождения массой 2,71 грамма, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.
В свое оправдание злоумышленница пояснила, что приобрела наркотик для себя, однако это не помогла ей избежать ответственности.
Сейчас горожанка обвиняется по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». Ей грозит до трех лет лишения свободы.