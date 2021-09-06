Тазовчанина, страдающего алкоголизмом, через суд лишили водительских прав
Фото: Ольга Крыльцова
Прокуратура Тазовского района помогла лишить водительских прав гражданина, страдающего алкоголизмом.
- Было установлено, что мужчина состоит на учете в медицинской организации с диагнозом «Синдром зависимости от алкоголя», что является противопоказанием для осуществления деятельности, связанной с источником повышенной опасности. Таким образом, гражданин не имеют права водить автомобиль, - рассказали в Прокуратуре ЯНАО.
Далее прокурор обратился в суд с иском, в котором требовал, чтобы мужчину лишили водительского удостоверения. В итоге судья встал на сторону гособвинителя, удовлетворив все требования.
После вступления решения в законную силу, тазовчанин больше не сможет садиться за руль.