Тазовчанина, страдающего алкоголизмом, через суд лишили водительских прав Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Тазовского района помогла лишить водительских прав гражданина, страдающего алкоголизмом.

- Было установлено, что мужчина состоит на учете в медицинской организации с диагнозом «Синдром зависимости от алкоголя», что является противопоказанием для осуществления деятельности, связанной с источником повышенной опасности. Таким образом, гражданин не имеют права водить автомобиль, - рассказали в Прокуратуре ЯНАО.

Далее прокурор обратился в суд с иском, в котором требовал, чтобы мужчину лишили водительского удостоверения. В итоге судья встал на сторону гособвинителя, удовлетворив все требования.

После вступления решения в законную силу, тазовчанин больше не сможет садиться за руль.