Жителей Ноябрьска приглашают на выставку о красоте родной земли

Фото: администрация Ноябрьска

Жителей Ноябрьска приглашают на выставку «Штрихи родного города». Она открылась 3 сентября в Музейном ресурсном центре.

В экспозиции представлено более 100 живописных и графических работ, раскрывающих красоту и самобытность родного края. Участниками выставки стали 65 профессиональных художников Уральского федерального округа и других регионов России.

Почетными гостями торжественного мероприятия стали заслуженный художник РФ, член Союза художников России Сергей Горбачев и член Союза художников РФ Анастасия Гурова.

Посетить выставку можно до 26 сентября по адресу: ул. Советская, д. 82. Вход - свободный.

Также напоминаем, что в городе проходит еще одна выставка - «Ямал. Тепло Арктики». Это захватывающее экспозиционное пространство, повествующее об округе, его уникальных особенностях, истории и достижениях за последние 90 лет.