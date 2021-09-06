В Лабытнанги неизвестный хулиган справил нужду в теплой остановке

Фото: паблик «Лабытнанги Info»

В Лабытнанги произошел очередной неприятный инцидент с участием теплой остановки. На этот раз неизвестный хулиган сначала накурил в павильоне, а затем справил нужду. Пост об этом появился в местом паблике «Лабытнанги Info».

- Вот такая красота сегодня утром на остановке Меркурий. Накурено, запах перегара, пришлось всем стоять на улице, находиться там невозможно. Мало того, еще и справили нужду, просто ужас, - написала разгневанная горожанка.

Кстати, в комментариях лабытнангцы сообщили, что в данном павильоне уже давно происходят подобные инциденты, поскольку ее облюбовали люди, ведущие асоциальный образ жизни.

Позже на пост отреагировало Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города. Его представители сообщили, что информация о случившемся уже передана в обслуживающую организацию. В ближайшее время ситуация будет устранена.