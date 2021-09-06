В Ноябрьске иномарка сбила подростка на велосипеде

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла 5 августа на перекрестке ул. Ленина - пр. Мира в Ноябрьске.

- Примерно в 18:54 вечера водитель «Hyundai Elantra», поворачивая направо на разрешающий сигнал светофора, сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Подросток пересекал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - добавили в ведомстве.

В результате ДТП юный горожанин получил телесные повреждения. Позже его доставили в больницу.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло восемь аварий, а с начала года - 3 188, в которых 18 человек погибли и 188 травмированы, в том числе 17 детей.