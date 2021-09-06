Жители Лабытнанги голосуют за инициативы земляков, выдвинутые в рамках проекта «Уютный Ямал»

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги завершился пием инициатив, выдвинутых местными жителями в рамках проекта «Уютный Ямал». По словам главы города Марины Тресковой, поступило 16 предложений.

- Лабытнангцы и харповчане хотят оборудовать детские игровые площадки и парковки, стоянки и зоны отдыха, а также установить контейнеры для раздельного сбора бытовых отходов. А Волонтеры Победы планируют облагородить места захоронений ветеранов Великой Отечественной войны, - сообщила градоначальница.

Какие проекты претворятся в жизнь - решать только жителям. Сейчас на портале «Живем на Севере» стартовало заочное голосование. Следующий этап начнется с 17 сентября.

Подробную информацию о проектах можно получить на сайте городской администрации.