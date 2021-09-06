Погода на Ямале на 6 сентября: выглянет солнце

Погода на Ямале на 6 сентября. Фото: Вера Зенина

В понедельник, 6 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность и дождь. Днем +10, ночью +5. Ветер 11-17 м/с.

Надым: ясно. Днем +13, ночью +7. Ветер 7-14 м/с.

Ноябрьск: малооблачно и небольшой дождь. Днем +15, ночью +8. Ветер 7-14 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность, утром - дождь. Днем +15, ночью +8. Ветер 6-9 м/с.

Губкинский: переменная облачность, утром - дождь. Днем +16, ночью +8. Ветер 6-12 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность и дождь. Днем +17, ночью +14. Ветер 7-13 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность и дождь. Днем +9, ночью +6. Ветер 10-17 м/с.

Муравленко: малооблачно и небольшой дождь. Днем +15, ночью +8. Ветер 8-14 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.