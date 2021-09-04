Число заболевших коронавирусом на Ямале на 4 сентября 2021 года увеличилось на 102 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 102 человека. С начала периода количество заболевших достигло 47 975.

Из общего числа болеющих 537 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 65 из них - в тяжелом состоянии, 17 - находятся на ИВЛ, 5 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 635 человек.

Также за сутки выявлено 10 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 168. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 92 заражения COVID-19, за весь период - 40 807.

Выздоровели за последние сутки 65 человек, с начала пандемии - 46 057.

За последние сутки в России выявлено 18 780 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 402 (7,5%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 6 993 954 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 18 737 человек, с начала пандемии - 6 255 475. Также за сутки зафиксировано 796 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 186 407 человек.