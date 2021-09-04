Жительница Муравленко перевела аферистам четверть миллиона, поверив в их благие намерения Фото: Вера Зенина

В полицию Муравленко обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. По словам горожанки, она хотела обезопасить себя от кредита, но вместо этого лишилась денег.

- Было установлено, что женщине позвонил некий человек, представившийся сотрудником банка. Также мужчина сообщил, что на имя горожанки оформлен кредит. Когда заявительница сказала, что не имеет к этому никакого отношения, ей было предложено защитить свои деньги от посягательств мошенников, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

В итоге женщина, последов указаниям злоумышленника, оформила в мобильном приложении кредит, после чего сняла деньги в ближайшем банкомате и положила их на указанный счет. По словам афериста, он был открыт специально для потерпевшей. В результате северянка лишилась более 250 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».