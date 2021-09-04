Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

В Мужевской средней школе приступили к работе два новых педагога. Одна из них - Екатерина Федюнина - выпускница школы в Мужах. В этом году девушка окончила Уральский педагогический университет и вернулась на работу в родной поселок. Обучалась Екатерина по региональной целевой образовательной субсидии, которая предоставляется студентам, в том числе и педагогических вузов.

Кстати, Екатерина Сергеевна - представительница династии педагогов начальных классов. В той же школе преподавала ее бабушка Нина Максарова. Также в школе трудится и мама молодого педагога Елена Башкирцева. Она преподает основы азбуки и счета ученикам начальных классов.

Первыми в педагогической карьере Екатерины Федюниной стали мальчишки и девчонки 2Б класса. В планах у нее продолжать обучение, для начала - получить квалификацию логопеда-дефектолога.