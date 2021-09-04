Жителям Яр-Сале предлагают придумать название для аллеи с диковинными растениями

Фото: личная страница Андрея Кугаевского в соцсетях

В Яр-Сале продолжаются работы по озеленению. Напоминаем, что в центре поселка уже есть палисадник с елями, а вчера, 3 сентября, к ним добавились еще несколько деревьев.

- Возле новой школы высадили целую аллею из диковинных для ямальской местности растений: шведский сорт спиреи березолистной, рябинник рябинолистный, розу морщинистую, кедровый стланик и другие. Всего 13 видов и почти 300 саженцев. Вместе с ними рядом будут расти ольховник, ива, рябина и ель сибирские, - рассказал глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

Также он предложил жителям выбрать название для новой аллеи. Оставить свои варианты можно на странице Андрея Кугаевского в соцсети.

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