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Общество3 сентября 2021 15:26

Жители Салехарда просят администрацию разобраться с огромной лужей по ул. Б. Кнунянца

Она образовывается каждый раз, как идет дождь
Марина Прохорова
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Фото: паблик "Подслушано в Салехарде"

Фото: паблик "Подслушано в Салехарде"

Жители Салехарда пожаловались на огромную лужу возле магазина «Магнит» по ул. Богдана Кнунянца. Пост об этом появился в местном паблике «Подслушано в Салехарде», его автор напрямую обращается к администрации с просьбой решить проблему.

- Прошу администрацию города организовать работы по созданию ливневки возле магазина «Магнит» по ул. Богдана Кнунянца. После каждого дождя образуется огромная лужа, которая создает неудобства людям, переходящим дорогу, а также проезжающим машинам, - написал горожанин.

В комментариях салехардцы поддержали инициативу земляка, отметив, что обходить такое «море» долго и не всегда удобно, особенно с покупками.

Позже на пост отреагировали местные власти. Они сообщили, что на данном участке уже запланированы работы по устройству ливневого лотка. Сейчас организованы работы по отбору подрядной организации.