Для жителей Панаевска организуют дополнительные авиарейсы на большую землю

Фото: Правительство ЯНАО

Для жителей Панаевска организуют дополнительные авиарейсы. Это связано с тем, что пассажирский теплоход «А-145» так и не вышел на воду из-за ее резкого уровня снижения.

- Чтобы не зависеть от этого ежегодного явления, в Ямальском районе «Обь-Иртышводпуть» проводит дноуглубительные работы. Они запланированы на трех участках: от устья Малой до устья Большой Юмбы, на протоке Большой Юмбы вблизи районного центра и на подходе к Панаевску, - рассказал глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

Также он добавил, что судоходная обстановка не стабильная и меняется каждый день. А чтобы жители не оказались оторваны от большой земли, будут организованы дополнительные авиарейсы. Списки панаевцев уже формируются в администрации села по телефону: +7 900 4034492 и в аэропорту Салехарда.

В случае, если теплоход не подойдет к Яр-Сале, жители смогут обратиться в аэропорт села для записи на вертолет по телефону: 8 (34996) 3-05-62.