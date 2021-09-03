Число заболевших коронавирусом на Ямале на 3 сентября 2021 года увеличилось на 101 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале. Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 101 человека. С начала периода количество заболевших достигло 47 873.

Из общего числа болеющих 593 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 64 из них - в тяжелом состоянии, 19 - находятся на ИВЛ, 5 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 630 человек.

Также за сутки выявлено 11 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 158. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 90 заражений COVID-19, за весь период - 40 715.

Выздоровел за последние сутки 112 человек, с начала пандемии - 45 992.

За последние сутки в России выявлено 18 856 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 336 (7,1%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 6 975 174 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 18 690 человек, с начала пандемии - 6 236 738. Также за сутки зафиксировано 799 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 185 611 человек.