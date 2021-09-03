Жители Губкинского попали в Книгу рекордов России с самым масштабным флешмобом

Фото: администрация Губкинского. Глава города Андрей Гаранин тоже принял участие в праздничном флешмобе.

Жители Губкинского попали в Книгу рекордов России. Горожане установили рекорд к юбилею города: выстроились в цифру 35 на площади Воинской Славы. Именно столько лет отмечает город в этом году.

Принял участи в праздничном флешмобе и глава города Андрей Гаранин. Облачившись в красную толстовку, он выстроился в один ряд вместе с губкинцами, чтобы прославить город.

- Мы все вместе на весь округ, на всю страну объявили, что нашему любимому городу исполняется 35 лет! Спасибо всем, кто пришел поучаствовать. Губкинцы доказали, что в нашем городе - самые дружные жители! Когда мы объявили об этой акции, набралось огромное количество желающих, мы могли бы сделать рекорд в 2 раза больше, - рассказал градоначальник.

Фото: администрация Губкинского. Андрей Гаранин и Станислав Коненко.

Зафиксировал рекорд губкинцев Станислав Коненко, он же основатель и главный редактор «Книги рекордов России».

Кстати, в честь Дня города в Губкинский приедут девчонки из группы «ВИА Гра» и прославленные чемпионы по боксу.

- Желаю всем отлично отметить День города. Мы приготовили очень много интересного, уверен, всем вам обязательно понравится. С праздником! С юбилеем нашего любимого города, - добавил Андрей Гаранин.