В детской поликлинике Надыма разделили прием пациентов на два потока

Фото: Надымская районная больница

В детской поликлинике Надыма приняли решение разделить прием пациентов на два поток. Данные изменения приняты в связи с угрозой распространения коронавируса и вступают в силу с 6 сентября.

Теперь прием больных с признаками инфекционных заболеваний, включая выписку пациента после перенесенного заболевания, будет проводиться на втором этаже детской поликлиники без обращения в регистратуру. Вход для этой категории пациентов организован с обратной стороны поликлиники (дверь со стороны «арки»).

Профилактический прием детей (оформление справок, санаторно-курортных карт, на плановую вакцинацию) будет проходить на первом этаже детской поликлиники. Вход - через центральную дверь.

Прием неорганизованных детей на профилактические осмотры и вакцинацию проводит врач-педиатр Яценко Т.А. в кабинете №8 лечебно-профилактического отделения (1 этаж). Запись на прием осуществляется через участковую медицинскую сестру, либо через регистратуру детской поликлиники.

Профилактический прием организованного населения и прием пациентов с неинфекционными заболеваниями проводится в кабинете №5 врачом-педиатром Ильиной Я.В. Запись на прием осуществляется по телефону детской регистратуры и через электронную регистратуру.

Забор анализов проводится в кабинете №14 на первом этаже детской поликлиники с 8:00 до 9:00 (понедельник - суббота).

Забор мазков на ПЦР-исследование с профилактической целью будет осуществляться в 14 кабинете с 9:30 до 10:30 (понедельник - суббота), в субботу - с 9:00 до 9:40.