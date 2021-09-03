В Новом Уренгое отремонтируют подъезд дома, в котором произошел взрыв газа

Фото: МЧС России по ЯНАО.

В Новом Уренгое стала известна судьба подъезда доме №7Г на ул. Молодежная, пострадавшего от взрыва. Напоминаем, что происшествие случилось 7 августа. Тогда пострадал хозяин квартиры, в которой произошел взрыв газа, он получил ожоги рук. После ЧП вход в подъезд ограничили из-за возможных повреждений, сообщает «Нур 24».

На данный момент специалисты научно-исследовательского института при МЧС провели обследование дома. По мнению специалистов, подъезд находится в удовлетворительном состоянии.

В ближайшее время управляющая компания приступит к восстановительным работам, а в течение полугода решится вопрос с квартирами. На ремонт выделено более 2 миллионов рублей из городского бюджета.

- Сейчас будет разработана проектная документация, после которой мы приступим к восстановлению пострадавших квартир. Также будут восстановлены оконные блоки детского сада «Журавушка», - рассказал начальник департамента городского хозяйства Андрей Чунтонов.