В Салехарде перекроют движение от кольцевой развязки до проспекта Молодежи

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде перекроют движение от кольцевой развязки (по ул. Объездная) до перекрестка на проспекте Молодежи (ул. Б. Кнунянца). Это связано с полумарафоном «Полярный круг», который пройдет 5 августа с 9:30 до 15:00.

Гонка будет сразу на четырех дистанциях - 21,1 км., 10 км., 5 км. и 1 км. Регистрация участников проходит на сайте до 4 сентября включительно.

Вырученные средства, собранные от стартовых взносов, направят в благотворительный фонд поддержки детей Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямине».