Следком Салехарда заинтересовался опасной площадкой, на которой травмировался ребенок

Фото: СУ СКР по ЯНАО

Следственный комитет Салехарда заинтересовался информацией, опубликованной в СМИ. Речь идет о ребенке, получившем травму на детской площадке.

- При мониторинге СМИ выявлена информация о том, что в городе Салехарде во дворе дома №29 по улице Чапаева на игровой площадке, находящейся не в надлежащем состоянии, травмировался ребенок. В связи с этим проводится доследственная проверка, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

На данный момент следователи осмотрели место происшествия. Также запрошена документация из управляющей компании и администрации города с целью проверки действий должностных лиц, ответственных за проведение своевременного ремонта и обслуживание социального объекта.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.