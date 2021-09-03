В Ноябрьске водитель иномарки сбил пешехода на «зебре»

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. Одна из аварий произошла 2 сентября в районе дома №38/1 по ул. Изыскателей в Ноябрьске.

- В 19:40 вечера водитель «Nissan Tiida» сбил пешехода, переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате случившегося горожанин получил телесные повреждения, - рассказали в Госавтоинспекции ЯНАО.

Еще одно ДТП произошло также 2 сентября, но в поселке Тазовский. Там водитель «Daewoo Nexia», выезжая со второстепенной дороги, не пропустил автомобиль «ВАЗ 21101», движущийся по главной полосе. В результате аварии водитель «Daewoo Nexia» получил травмы.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 17 ДТП, а с начала года - 3 146, в которых 18 человек погибли и 186 получили травмы, в том числе 16 детей.