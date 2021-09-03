В Харсаиме завершаются работы по газификации поселка

Фото: личная страница Ивана Сакала в соцсети

В поселке Харсаим Приуральского района завершаются работы по газификации. Это откроет для населенного пункта новые возможности развития.

По словам главы муниципалитета Ивана Сакала, уже этой осенью оборудование котельной начнет работать на газу. Переход на более дешевый вид топлива позволит в течении следующих пяти лет сэкономить значительную сумму - около 130 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены на развитие инженерной инфраструктуры села.

Следующим этапом развития станет создание газовой электростанции и полная реконструкция сетей электроснабжения.