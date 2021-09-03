В Новом Уренгое завершается благоустройство одного из дворов по ул. Сибирская

Фото: ООО "Уренгойдорстрой"

В Новом Уренгое завершается благоустройство двора по улице Сибирская, 63. Объект готов на 80 процентов.

Специалисты «Уренгойдорстрой» уже полностью закончили земляные работы, устройство щебеночного основания, установку бордюрного камня, а также укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Для этого понадобилось более 650 тонн смеси.

Теперь во дворе появились пешеходные дорожки и дополнительные парковочные места. Также была произведена защита инженерных сетей.

Сейчас рабочие занимаются укладкой верхнего слоя дорожного покрытия. На данный момент на объекте трудятся 11 человек.