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Недвижимость3 сентября 2021 5:56

В Новом Уренгое завершается благоустройство одного из дворов по ул. Сибирская

Объект готов на 80 процентов
Марина Прохорова
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Фото: ООО "Уренгойдорстрой"

Фото: ООО "Уренгойдорстрой"

В Новом Уренгое завершается благоустройство двора по улице Сибирская, 63. Объект готов на 80 процентов.

Специалисты «Уренгойдорстрой» уже полностью закончили земляные работы, устройство щебеночного основания, установку бордюрного камня, а также укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Для этого понадобилось более 650 тонн смеси.

Теперь во дворе появились пешеходные дорожки и дополнительные парковочные места. Также была произведена защита инженерных сетей.

Сейчас рабочие занимаются укладкой верхнего слоя дорожного покрытия. На данный момент на объекте трудятся 11 человек.