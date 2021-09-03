Погода на Ямале на 3 сентября: местами дожди

Погода на Ямале на 3 сентября. Фото: Вера Зенина

В пятницу, 3 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, утром и вечером - дождь. Днем +14, ночью +10. Ветер 3-10 м/с.

Надым: облачно и небольшой дождь. Днем +17, ночью +14. Ветер 7-13 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность и небольшой дождь. Днем +14, ночью +12. Ветер 8-13 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность и дождь. Днем +13, ночью +10. Ветер 8-14 м/с.

Губкинский: переменная облачность и дождь. Днем +13, ночью +12. Ветер 6-14 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и дождь. Днем +13, ночью +11. Ветер 6-14 м/с.

Лабытнанги: облачно и небольшой дождь. Днем +14, ночью +9. Ветер 3-7 м/с.

Муравленко: пасмурно и дождь. Днем +14, ночью +12. Ветер 6-11 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.