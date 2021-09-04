Погода на Ямале на 4 сентября: тепло, но сильный ветер

Погода на Ямале на 4 сентября.

В субботу, 4 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, утром - дождь. Днем +14, ночью +8. Ветер 4-11 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем +19, ночью +12. Ветер 7-14 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем +18, ночью +14. Ветер 8-14 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем +16, ночью +12. Ветер 10-16 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем +16, ночью +13. Ветер 8-13 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем +17, ночью +14. Ветер 7-13 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, утром - дождь. Днем +14, ночью +8. Ветер 5-8 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем +17, ночью +14. Ветер 7-14 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.