Мошенники развели сразу пятырех ноябрян при покупке одежды в Интернете Фото: Ольга Крыльцова

Жители Ноябрьска продолжают попадаться на уловки мошенников, отдавая им свои деньги. За одни лишь сутки в полицию поступило пять обращений от жителей, пострадавших при покупке товара в Интернете. В общей сложности горожане лишились более 25 тысяч рублей.

- Во всех случаях была использована известная схема обмана. Потерпевшие заказывали товар в Интернет-магазине, заранее осуществляя перевод денег за выбранную ими спортивную одежду. Затем связь с лжепродавцом пропадала, а обманутые жители обращались в полицию, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Также в ведомстве добавили, что о данных видах мошенничества заявители знали, но все равно поверили неизвестным, поскольку думали, что с ними подобного не случится. По всем фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие.