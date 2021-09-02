В Салехарде школьники купили корм для бездомных животных вместо букетов на 1 сентября

Фото: приют для животных в г. Салехард "Дорога Домой"

В Салехарде шестиклассники из школы №1 решили поучаствовать в акции «Не покупай цветы». Ребята преподнести своему учителю один общий букет на 1 сентября, а на сэкономленные деньги купили корм для бездомных животных.

Вместе с родителями и классным руководителем школьники приехали в приют «Дорога домой», захватив с собой лакомства для его обитателей.

В свою очередь волонтеры поблагодарили школьников за участие в акции, а хвостатые постояльцы остались довольны таким вкусным подарком.

Добавим, что акция «Дети вместо цветов» проводится в стране уже несколько лет, организовал ее благотворительный фонд «Алеша». Суть в том, чтобы вместо множества букетов подарить преподавателю один общий, а сэкономленные деньги направить тем, кто нуждается в помощи.