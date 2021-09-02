В Салехарде обновили тротуарную плитку у здания «Сияние Севера»

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается благоустройство территории у здания «Сияние Севера». Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Сейчас на объекте подготовлено основание, уложена тротуарная плитка, установлены пандусы и проведены электромонтажные работы.

Кроме того, подрядчик преступил к установке фундамента скульптуры «Сияние Севера», а далее на площади установят малые архитектурные формы: лавочки, урны и перголы.

Напомним, в 2021 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будут также благоустроены: три детские игровые площадки на улицах Ленина, Павлова и Совхозная, а также площадь у здания департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО - это первый этап благоустройства территории по улице Матросова.